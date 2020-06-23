После воссоединения со своим возлюбленным Никитой Рудаковым Алина Галимова стала критиковать своего парня, как любила это делать и ранее. Девушка постоянно пребывает в плохом расположении духа, а на днях завела старую пластинку про низкие доходы Рудакова – девушка стала выражать свои страхи, заключающиеся в том, что ее возлюбленный не сможет удовлетворить ее высокие запросы и поддерживать образ жизни, к которому она привыкла.



Вот только Галимова, видимо, забыла, что крутит эту пластинку все два года своих отношения с парнем, и зрителей она уже утомила. При этом новая ведущая Острова Любви Майя Донцова встала на сторону Никиты.



Так, ведущая поддержала парня, назвав большинство нападок Алины необоснованными и раскритиковав ее поведение. Теперь Галимова винит Майю в испорченных отношениях с Никитой, ведь парень благодаря ведущей убедился в собственно правоте.