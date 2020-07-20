Алина Галимова была крайне огорчена проигрышем в конкурсе «Самое красивое тело». Причиной своего досадного поражения девушка считает исключительно своего молодого человека Никиту Рудакова. По мнению Алины, парень сделал слишком мало в плане поддержки своей второй половины в ходе конкурса.



Огорченная девушка позвонила матери, и родительница оказалась вполне солидарна с дочерью. Мама порекомендовала Алине незамедлительно расставаться с непутевым Рудаковым, который, по ее убеждению, совершенно не вытягивает эти отношения, не участвует в их общей жизни и в целом является балаболом. Соответственно единственным верным решением будет прекращение отношений с Никитой.



К удивлению многих, Галимова не рассталась со своим парнем, однако взяла паузу в этих взаимоотношениях. Сейчас пара живет на вилле в комфортных для обоих условиях и, благодаря нейтралитету, даже потихоньку налаживает отношения. Вполне возможно, что этот перерыв пойдет их паре на пользу и поможет выйти на новый уровень. Однако пока Никита не проявляет особой активности ни в отношениях, ни на проекте в целом.