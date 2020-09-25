В последнее время на Сейшелах произошли серьезные перемены. Ещё вчера никто и подумать не мог о том, что советы участникам будет давать такая пара, как Алина Галимова и Никита Рудаков. Многие помнят, как они искали кольцо четыре дня в кустах, конфликтовали, таскали за волосы друг друга, а потом просто свыклись с мыслью, что им нужно быть вместе на Сейшелах. Теперь же эта пара, а в большей степени Алина Галимова, даёт советы новеньким участникам о том, как нужно строить отношения.



Ещё не так давно Майя Донцова с некоторыми выбывшими участниками «засаживали» Галимову, а теперь это делает она сама. Так, Рагулиной она посоветовала вспомнить про женское достоинство, ведь девушка после «волшебства» влюбилась в Ромашова, а должна была вести себя по-другому и делать всё возможное, чтобы очаровать парня. Кристине Препелицэ Галимова советует устроить душевный разговор с Кожуховым, который грустит и плачет после того, как она его бросила.



А ведь ещё не так давно был эфир, где Рудаков замахнулся на Алину после того, как заметил её с Сергеем Захарьяшем, выходящими из одного санузла. Получается, жизнь на Сейшелах очень изменилась, многие участники поменялись местами.