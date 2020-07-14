Минприроды Эквадора сообщило об открытии национального парка и морского заповедника Галапагосских островов, закрытых из-за пандемии нового коронавируса.

«Министерство окружающей среды и водных ресурсов объявляет о возобновлении посещений Галапагосского национального парка и морского заповедника», — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге министерства Twitter.

По его словам, острова открыты с 13 июля.

Все посетители островов будут обязаны носить маски и дезинфицировать руки, а время пребывания рядом с населенными портами ограничат тремя часами.

Галапагосские острова расположены в Тихом океане. Зона этих островов является местом обитания многих уникальных видов, в том числе гигантских черепах, игуан, некоторых видов птиц и других животных. Как считают ученые, наблюдения за галапагосскими черепахами стали отправной точкой для Чарльза Дарвина в создании теории эволюции путем естественного отбора. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году — всемирным биосферным заповедником.