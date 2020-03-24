GS8 S построен на базе укороченного кросса GAC GS7, поэтому уступает в габаритах стандартному GAC GS8. Длина модели — 4 740 мм, ширина — 1 910 мм, высота — 1 775 мм, колесная база — 2 720 мм.

«Под капотом оспортивленного внедорожника устанавливается 2,0-литровый 252-сильный турбированный двигатель 4B20J1 в паре с 6-скоростной автоматической трансмиссией от Aisin. Привод — передний или полный», — сообщает издание «Новые автомобили».

Напомним, на российском рынке GAC GS8 предлагается с аналогичным мотором, мощность которого дефорсирована до 190 л.с.

В списке оборудования начальной версии GE стоимостью 1 898 000 рублей по умолчанию значатся: система динамической стабилизации, фронтальные и боковые подушки безопасности, передний и задний ассистенты парковки, мониторинг давления в шинах, система помощи при спуске, ручник с электроприводом и функцией Auto Hold.

Следующая комплектация GL дополнена камерами видеообзора на 360 градусов, матричной светодиодной оптикой, стеклянной крышей, дверью багажника с электроприводом, подсветкой в салоне, беспроводной зарядкой и розеткой на 220В, а также кожаными креслами с электроприводом и памятью настроек. Стать владельцем такого внедорожника с передним приводом можно за 2 198 000 рублей, полноприводная модификация обойдется в 2 298 000 рублей.

В топовом исполнении, помимо всего вышеперечисленного, имеются: система контроля полосы движения, коленные «аэрбеги» для водителя и переднего пассажира, расширенная подсветка салона (до 8 цветов) и система управления качеством воздуха. Максимально оборудованный GAC GS8 продается только с полным приводом, цена составляет 2 498 000 рублей.