Купе-кроссовер GAC GS4 Coupe длиной 4,5 метра — получил оригинальную внешность по сравнению с «обычной» версией авто. Новинка во многом напоминает российский Renault Arkana. Модель оснащается 169-сильным наддувным агрегатом на 1,5 литра, который сочетается с 6-диапазонной «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Привод — исключительно передний.

Внешний облик GS4 PHEV аналогичен экстерьеру стандартного паркетника, за исключением измененной решетки радиатора, а также наличия эмблемы PHEV и лючка для подключения к электросети.

«Гибридная силовая установка модели состоит из 150-сильного турбомотора объемом 1,5 литра, электродвигателя и комплекта высокоэффективных АКБ. Совокупная отдача составляет 200 л.с. и 300 Нм пикового крутящего момента. Запас хода только на электротяге у такого автомобиля достигает 50 километров. Расход топлива — 1,3 литра на 100 километров пути», — сообщает издание «Новые автомобили».

В салоне SUV появились усовершенствованная передняя панель с двумя LED-дисплеями цифровой приборной панели и информационно-развлекательной системы, а также селектор выбора режимов движения на центральной консоли.

Стоимость купеобразной новинки на китайском рынке составит минимум 89 800 юаней (примерно 991 000 рублей). Цены на гибрид пока не озвучиваются. По предварительным данным, в России GAC GS4 оценят в 1,3-1,5 млн. рублей.