Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния, который в 2019 году начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского президента Владимира Путина, заявил, что не собирается извиняться.

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла на прошлой неделе, задержали россиянина якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. При этом генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал ликвидировать Габунию. Он утверждает, что ликвидация журналиста могла быть подготовлена главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сам Кадыров назвал эти заявления глупостью. Он также призвал журналиста извиниться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любые подозрения в адрес российских властей касательно «планов» совершить покушение на Габунию абсурдны и не соответствуют действительности.

«Моя позиция не менялась, я думаю точно так же, как и раньше в отношении Путина, даже еще хуже», — сказал Габуния в эфире телекомпании «Пирвели».

Он также заявил, что извиняться не намерен.