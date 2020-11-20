В Большом театре сообщили об аннулировании электронных билетов на главную новогоднюю постановку — «Щелкунчик». Деньги за них зрителям вернутся автоматически, пишет «Интерфакс».

Решение принято по представлениям, которые были назначены на 23, 24, 26, 27, 29, 30 и 31 декабря. При этом билеты, купленные на эти же даты в кассах театра, останутся действительными, и зрители смогут по ним попасть в театр.

В ГАБТ руководствуются приказом Минкультуры. Согласно документу, максимальная заполняемость зрительного зала в федеральных учреждениях культуры не должна превышать 25% от количества мест в зале.