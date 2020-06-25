Более 40 стран подали заявки о приостановке платежей по обслуживанию госдолга по предложению «Группы двадцати» для поддержки самых бедных стран мира на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, говорится в пресс-релизе секретариата G20 по итогам заседания рабочей группы G20 по международной финансовой архитектуре.

На встрече 23-24 июня ее участники обсудили выполнение достигнутой 15 апреля договоренности стран G20 о приостановке выплат по обслуживанию госдолга для беднейших стран, чтобы поддержать их усилия по облегчению экономических и финансовых кризисов, вызванных пандемией COVID-19.

«Идет уже второй месяц реализации исторической инициативы стран «большой двадцатки» по отсрочке в выплатах платежей по госдолгам, на сегодняшний день получена 41 заявка, 26 из которых поступили от стран Африки. Инициатива должна принести пользу 73 странам, имеющим на это право как наименее развитые страны по классификации ООН. Эта инициатива обеспечивает мобилизацию критически важных ресурсов для смягчения последствий пандемии», — отметил президент рабочей группы G20 из Саудовской Аравии Бандр аль-Хомали.