СПОРТ

Фьюри отобрал у Уайлдера титул чемпиона мира по версии WBC

08:58 23/02/2020

Британец Тайсон Фьюри одолел американца Деонтея Уайлдера в бое-реванше. Таким образом он отобрал у противника титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC, сообщает «РИА Новости».

Поединок состоялся в Лас-Вегасе и завершился победой 31-летнего британца в седьмом раунде. Фьюри прижал Уайлдера к углу ринга, после чего тренер американца, который до этого несколько раз оказывался в нокдауне, бросил полотенце.

Ранее Уайлдер 10 раз успешно защищал чемпионский титул WBC. Американец потерпел первое поражение в карьере, также на его счету 42 победы и одна ничья. Фьюри выиграл 30 поединков и один бой завершил вничью.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Уайлдер чуть не подрались на дуэли взглядов. До драки дело так и не дошло: соперников быстро разняли. Но поединок перешел в другую плоскость. Острить они действительно умеют.



