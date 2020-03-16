СПОРТ

Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация за обман антидопинговых органов

14:45 16/03/2020

Британский боксер Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи Фьюри могут быть дисквалифицированы за допинг. Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) намерено пересмотреть результаты дела 2015 года, сообщает Daily Mail.

Над боксерами Фьюри нависла угроза после заявления фермера Мартина Кейрфута из Ланкашира. По его словам, представитель Фьюри предлагал ему $30 тысяч за неправдивые показания о проваленном допинг-тесте. Пять лет назад Фьюри за употребление нандролона был дисквалифицирован на два года. Боксер объяснял, что вещество попало в организм при употреблении им в пищу мясо дикого кабана. Тогда Мартин Кейрфут рассказал, что действительно поставлял мясо кабанов Фьюри и его брату Хьюи.

Напомним, Тайсон Фьюри в феврале нокаутировал Деонтея Уайлдера в их втором поединке и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Их третий бой запланирован на лето 2020 года. Однако, если UKAD докажет вину братьев Фьюри, то каждый из них может быть дисквалифицирован на восемь лет.



