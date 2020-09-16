Командам всех дивизионов чемпионата Германии по футболу разрешили заполнять трибуны домашних стадионов на матчах на двадцать процентов.

Власти федеральных земель согласовали единые правила посещения спортивных сооружений. В то же время отмечается, что трибуны вновь закроют, если за семь дней коронавирусом заразятся более 35 человек на 100 000 жителей страны.

Немецкие клубы доигрывали сезон при закрытых трибунах. Чемпионом Бундеслиги в восьмой раз подряд стала мюнхенская «Бавария», которая позднее выиграла Лигу чемпионов.

Элитный дивизион чемпионата Германии стартует 18 сентября. К слову, в России нет единого правила заполнения спортивных арен на период пандемии. Решения по данному вопросу принимают региональные власти

*** BILDplus Inhalt *** Fan-Rückkehr beschlossen! — So plant der BVB zum Bundesliga-Start https://t.co/C75pzbPKPk #Sport #News — BILD Sport (@BILD_Sport) September 15, 2020

На 15 сентября в Германии зафиксировано свыше 265 тыс случаев заражения коронавирусом , более 235 тыс жителей страны победили инфекцию, 9367 человек не смогли побороть болезнь.