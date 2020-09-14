Матч седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Ротором» и «Краснодаром» был отменен из-за выявления случаев заболевания COVID-19 в волгоградском клубе. Встреча должна была пройти в воскресенье вечером в Волгограде. Об отмене объявили за час до стартового свистка.

В субботу «Ротор» сообщил, что по итогам проведенного тестирования у семи футболистов клуба обнаружена коронавирусная инфекция. Зараженные были изолированы и находились под наблюдением врачей, однако в воскресенье в клубе были выявлены новые случаи заболевания.

Премьер-лига отменила игру, не дождавшись ответа от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, «в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча».

Напомним, что регламент РПЛ не предусматривает переноса игр из-за случаев заражения коронавирусом в одной из команд. За внесение соответствующих дополнений в регламент чемпионата страны клубы проголосовали в конце июля.

В ближайшее время контрольно-дисциплинарный комитете Российского футбольного союза (РФС) должен присудить «Ротору» техническое поражение. Команда из Волгограда с двумя очками в шести играх и без того занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата.

В сезоне-2019/20 из-за неявки по причине карантина, связанного со случаями заражения коронавирусом, было отменено четыре встречи Премьер-лиги. В текущем сезоне матч РПЛ отменили впервые.