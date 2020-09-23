Товарищеский матч между национальными сборными России и Швеции по футболу, который изначально должен был состояться на стадионе «Френдс-Арена» в шведском Стокгольме, перенесли в Москву. Встреча состоится 8 октября и начнется 19:30 по московскому времени.

Столичный стадион, на котором пройдет игра, будет объявлен позднее. На данный момент планируется, что она пройдет без зрителей.

Изначально планировалось, что игра пройдет 28 марта, но в связи с пандемией коронавируса встречу перенесли на 8 октября.

Отметим, что в Швеции до 31 октября действует запрет на въезд граждан из стран, не входящих в ЕС.

Сборная России в октябре проведет два матча Лиги наций на своем поле — против команды Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).