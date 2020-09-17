Сборная России по футболу поднялась на 32-ю строчку рейтинга ФИФА, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1485 очков. В сентября сборная России победила в двух матчах группового этапа Лиги наций — над командами Сербии (3:1) и Венгрии (3:2). Эти встречи стали первыми для российской национальной команды в 2020 году.

Рейтинг возглавляет бронзовый призер чемпионата мира 2018 года сборная Бельгии (1773 очка), на втором месте располагаются действующие чемпионы мира французы (1744), на третьем — сборная Бразилии (1712).

Команда Сербии (1486) в рейтинге занимает 31-е место, турки (1485), с которыми команде Станислава Черчесова предстоит сыграть 11 октября, делят с нами 32-ю строчку, а венгры (1418) идут 52-ми.