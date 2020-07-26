Санкт-петербургский «Зенит» стал победителем Кубка России по футболу и оформил так называемый золотой дубль, выиграв в одном сезоне чемпионат и кубок страны. Подобное удалось питерцам во второй раз с 2010 года.

В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, петербуржцы обыграли подмосковные «Химки» со счетом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте с пенальти провел Артем Дзюба. «Химки» едва не сравняли счет, попав в штангу на исходе компенсированного ко второму тайму время.

Футболисты «Зенита» выиграл трофей в четвертый раз (1999, 2010, 2016, 2020), еще один раз команда становилась обладателем Кубка СССР (1944). «Химки» во второй раз вышли в финал турнира, в 2005 году подмосковный клуб уступил в решающем матче ЦСКА.

В ходе празднования победы игроки «Зенита» уронили и разбили добытый трофей. Бранислав Иванович при передаче партнеру не удержал хрустальную чашу, которая была создана в 2010 году, и у той разбилась крышка.

View this post on Instagram «Зенит» так радовался победе в Кубке, что разбил трофей 😱 ⠀ Теперь у чаши не хватает крышки 🏆 A post shared by Матч ТВ (@matchtv_channel) on Jul 25, 2020 at 9:56am PDT

Столь печальная участь не постигала кубок с 2007 года, когда его выронил, повредив серебряную подставку, капитан «Локомотива» Дмитрий Лоськов.

На пути к финалу петербуржцы в 1/16 финала обыграли «Енисей» (2:1), в 1/8 финала — «Томь» (4:0), в 1/4 финала — «Ахмат» (2:1), в 1/2 финала — «Спартак» (2:1).

В матче за Суперкубок России футболисты с берегов Невы 7 августа на «ВЭБ-Арене» в Москве сыграют с занявшим второе место в чемпионате страны московским «Локомотивом».

Со следующего сезона розыгрыш Кубка России будет проходить в новом формате. После 1/64 финала будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих РПЛ, ФНЛ и Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Победители групп выйдут в 1/8 финала турнира, где к ним добавятся шесть клубов, которые в следующем сезоне будут участвовать в еврокубках — «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».