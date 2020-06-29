Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» со счетом 2:1 переиграл команду «Тамбов» в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-лиги.

В составе победителей дважды отличился румынский полузащитник Эрик Бикфалви (20′, 70′), первый мяч игрок забил с пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Алексеем Матюниным.

На 83-й минуте автор дубля был удален с поля за вторую желтую карточку. У «Тамбова» на 68-й минуте отличился Михаил Костюков.

Эрик и Отман показывают, как празднуют забитые мячи суровые уральские парни 😂 #УралТамбов pic.twitter.com/cR0kvHUXZW — ФК Урал (@FCURAL) June 29, 2020

«Урал» прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате, набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Тамбов» — на 13-м месте, 25 очков.

В последний раз «Урал» побеждал на своем стадионе 30 октября 2019 года в матче 1/8 финала Кубка России, когда в серии пенальти оказался сильнее тульского «Арсенала».

Футболисты «Урала» — молодцы, хочу поздравить всех с домашней победой, которую мы ждали долго. Получилось, что семь месяцев шли к тому, чтобы выиграть дома», — заявил журналистам главный тренер екатеринбургского клуба Дмитрий Парфенов.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи проходят со зрителями, доля которых не превышает 10% от вместимости арен, команды имеют право на пять замен.