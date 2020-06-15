Футболисты московского «Спартака» крупно уступили столичному «Динамо» в контрольном матче в рамках подготовки к возобновлению сезона. Встреча, прошедшая в воскресенье на стадионе «Спартака» в закрытом для болельщиков и представителей СМИ режиме, завершилась со счетом 4:1 в пользу бело-голубых.

У «Динамо» дублем отметился Клинтон Нжи, по мячу забили Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко. В составе «Спартака» отличился Джордан Ларссон.

В другой товарищеской игре «Локомотив» выиграл у «Тамбова» 1:0. На 61-й минуте в составе победителей гол провел Дмитрий Рыбчинксий.

Это был первый матч железнодорожников под руководством нового тренера Марко Николича, который сменил на тренерском мостике 73-летнего Юрия Семина.

View this post on Instagram Спартак — Динамо 1-4 Паршивлюк , Панченко , Нжи 2 A post shared by Новиков Кирилл Александрович (@kirill.novikov.official) on Jun 14, 2020 at 7:49am PDT

Напомним, что в настоящее время команды Российской Премьер-лиги готовятся к возобновлению чемпионата, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчами 23-го тура.