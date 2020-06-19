Футболисты «Сочи» разгромили «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ), который возобновился в пятницу после трехмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса. Встреча на арене «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 10:1 в пользу ее хозяев, против которых из-за форс-мажора играли ростовские юниоры.

Счет в матче на 47-й секунде открыл 17-летний игрок гостей Роман Романов, но после этого мячи влетали уже только в ворота «Ростова». У «Сочи» отличились Александр Кокорин (15′, 44′, 51′), Антон Заболотный (45′, 48′), Дмитрий Полоз (75′, 86′), Иван Новосельцев (53′) и Никита Колдунов (87′), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Ростова» Владимир Абрамов (7′). На 26-й минуте 17-летний вратарь «Ростова» Денис Попов отразил пенальти в исполнении Заболотного.

Пропустившего десять мячей Попова признали лучшим игроком встречи, поскольку он установил рекорд чемпионатов России по количеству сейвов за матч — 15. Футболисты «Сочи» нанесли 43 удара по воротам против двух у «Ростова».

Неподражаемый Денис Попов побил рекорд по сейвам в истории РПЛ 🤩 Также наш голкипер отбил третий пенальти за год, два других пришлись на матчи молодежного первенства! Просто лучший 🔥 #МыРостов pic.twitter.com/IqC8wi8JlQ — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

«Сочи» стал первой командой в истории чемпионата России, сумевшей забить десять мячей в одном матче, а «Ростов» выпустил самый молодой состав в истории РПЛ (средний возраст игроков в заявке составил 17,2 года).

Самая молодая команда в истории РПЛ, а может быть, и всего европейского взрослого футбола 💪 Удачи нашим воспитанникам! #МыРостов pic.twitter.com/EL7NV514dn — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

Добавим, что оформивший хет-трик Кокорин преодолел отметку в 100 голов в карьере и вошел в символический клуб Григория Федотова.

Напомним, что «Ростов» не смог сыграть основным или молодежным составом, так как в среду в клубе было зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, команду и тренеров отправили на карантин. В близком контакте с зараженными находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки, тренерский штаб и персонал команды.

Руководство Премьер-лиги устранилось от разрешения возникшей ситуации, предоставив клубам договариваться самим. В Сочи наотрез отказались переносить игру, в случае отмены которой дончанам грозило техническое поражение. В результате желто-синие делегировали на выездную игру команду из воспитанников своей академии 2001-2004 годов рождения под началом тренера молодежной команды Заура Тедеева.