В матче седьмого тура чемпионат России футболисты «Сочи» победили в Грозном со счетом 1:0 «Ахмат» и вышли на первое место в турнирной таблице.

Единственный мяч забил Кристиан Нобоа (24′), который с пятью голами возглавил список лучших бомбардиров соревнования. Эквадорского полузащитника, к слову, признали лучшим игроком встречи.

«Нам важно в каждой игре брать три очка. Сезон длинный, и лидерство ничего не значит. Не так важно, где мы находимся, для нас каждая игра финальная, — приводит слова президента «Сочи» Бориса Ротенберга TАСС. — Они бьются, стараются, в нападении пока сил не хватает, а так, пока все слава богу».

💥 Три матча седьмого тура позади Как завершатся воскресные игры? ✍️#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/jacbjaMY3p — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 12, 2020

Сочинский клуб ни разу не проиграл в текущем первенстве, команда четыре раза победила и трижды сыграла вничью. «Сочи» (15 очков) сейчас находится в статусе лидера национального чемпионата, на втором месте идет московский «Спартак» (14), который сегодня вечером сыграет с ЦСКА (10).