Футболисты «Ростова» проиграли израильскому «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Встреча на «Ростов-Арене» при пустых трибунах завершилась со счетом 2:1 в пользу визитеров.

У победителей голы забили Никита Рукавица (20′) и Мохаммад Абу-Фани (60′), у проигравших отличился Элдор Шомуродов (9′). С 69-й минуты ростовчане играли в меньшинстве после удаления с поля за грубый фол полузащитника Данила Глебова.

«Думаю, движения не хватало. Будем разбираться. В чемпионате России что-то проходит у нас, здесь нет. Нужно было много бегать — игроки «Маккаби» заставляли, потом в конце, когда на одного человека стало меньше, надо было бегать втройне, а сил уже не было. Если нет движения — нет борьбы. Сначала надо добежать, затем уже бороться», — отметил после матча наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Таким образом, «Ростов» выбыл из турнира — ответные матчи на данной стадии не предусматриваются. Ранее из Лиги Европы вылетело московское «Динамо», проигравшее в матче второго отборочного раунда турнира тбилисскому «Локомотиву» (1:2). Россию в Лиге Европы представит только московский ЦСКА, который стартует напрямую с групповой стадии.

Фоторепортаж с матча «Ростов» — «Маккаби» 📸 pic.twitter.com/7BCTjyu7oN — Football Club Rostov (@rostovfc) September 24, 2020

«Ростов» в третий раз принимал участие в Лиге Европы. В сезоне-2014/15 клуб не сумел пройти в раунде плей-офф турецкий «Трабзонспор», а в сезоне-2016/17 попал в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе Лиги чемпионов, где уступил в 1/8 финала английскому «Манчестер Юнайтед».

В раунде плей-офф квалификации нынешней Лиги Европы «Маккаби» встретится с английским «Тоттенхэмом».