Футболисты французского «Пари Сен-Жермен» крупно переиграли немецкий «Лейпциг» в полуфинальном матче Лиги чемпионов и впервые в истории вышли в финал главного еврокубка.

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 3:0 в пользу парижан, у которых отличились Маркиньос (13′), Анхель Ди Мария (42′) и Хуан Бернат (56′). Лучшим игроком матча стал Ди Мария, добавивший к голу две результативные передачи.

«ПСЖ» впервые в своей истории вышел в финал этого турнира, где 23 августа в столице Португалии сыграет с победителем пары «Лион» (Франция) — «Бавария» (Германия).

On y va ! 🔴🔵 #spark💥#RBLPSG pic.twitter.com/zhKUFmts9H — Colin Dagba (@colin2dagba) August 18, 2020

Ранее парижане лишь однажды проходили в еврокубках так далеко — в 1996 году они обыграли австрийский «Рапид» в финале Кубка обладателей кубков.

«ПСЖ» стал пятым французским клубом, который пробился в финал Лиги чемпионов (до 1992 года — Кубок европейских чемпионов) после «Реймса» (1956, 1959), «Сент-Этьена» (1976), «Марселя» (1991, 1993) и «Монако» (2004). А побеждал в главном еврокубке только «Марсель» (1993).

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Начиная с четвертьфинала все матчи турнира проходят без зрителей в Лиссабоне, противостояния состоят из одной встречи. Финальный матч турнира пройдет 23 августа.