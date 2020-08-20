Футболисты немецкой «Баварии» обыграли соперников из французского «Лиона» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА и вышли в финал главного еврокубка.

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев, у которых дублем отметился Серж Гнабри (18′, 33′), еще один гол на счету Роберта Левандовского (88′).

Лучшим игроком матча был признан Гнабри. Он забил два мяча и создал еще несколько моментов, при этом также был хорош в оборонительных действиях. Гнабри — второй немец, сумевший оформить дубль в полуфинале ЛЧ. Первым был Томас Мюллер в 2013 году.

В финале турнира «Бавария» 23 августа сыграет с французским «Пари Сен-Жермен».

«Бавария» является пятикратным победителем Лиги чемпионов (с учетом предшествовавшего турниру Кубка чемпионов), еще пять раз она поигрывала в финалах. Для «Пари Сен-Жермен» текущий выход в финал является лучшим достижением в истории.

👏 "Бавария" вышла в финал впервые с 2013 года Это 1⃣1⃣ финал Кубка чемпионов/Лиги чемпионов для "Баварии" 🔴 Мюнхенцы добыли 10 побед подряд в этой #ЛигаЧемпионов Статистика, фото, видео, комментарии 👇https://t.co/PuroB9vJNQ pic.twitter.com/oXZTaZ7blM — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 19, 2020

Клубы из Франции и Германии встречались в финале главного клубного турнира Европы лишь однажды — в 1976 году. Тогда «Сент-Этьен» проиграл «Баварии» со счетом 0:1.