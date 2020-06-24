Футболисты и тренерский штаб московского «Локомотива» переселились на клубную базу в Баковке, где будут добровольно соблюдать режим самоизоляции. Как сообщает пресс-служба железнодорожников, команда приняла такое решение в связи участившимися случаями заражения коронавирусом в Премьер-лиге.

«Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке», — заявил вратарь Маринато Гилерме.

В мае в составе «Локомотива» были выявлены пять случаев заражения коронавирусом. Положительные тесты сдали Роман Тугарев, Тимур Сулейманов, Дмитрий Баринов, Антон Коченков и Джефферсон Фарфан.

Игроки и тренеры «Локо» переселились на клубную базу в Баковке, где будут соблюдать режим самоизоляции. Команда приняла такое решение в связи участившимися случаями заражения коронавирусом в @premierliga https://t.co/cY08fOYgsb — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 24, 2020

Напомним, что на прошлой неделе возобновился прерванный в марте из-за пандемии розыгрыш чемпионата страны по футболу среди команд Премьер-лиги, однако впоследствии случаи заражения COVID-19 были выявлены в ряде клубов.

Так на двухнедельный карантин был вынужден уйти основной состав «Ростова», в результате чего в игре с «Сочи» (1:10) донскую команду представляли кадеты местной академии. Встречу между «Краснодаром» и московским «Динамо» перенесли на месяц после выявления трех случаев заражения у игроков столичного клуба.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Локомотив» с 44 баллами занимает второе место, уступая лишь «Зениту» (53). В следующем туре железнодорожники 27 июня в Казани сыграют с «Рубином».