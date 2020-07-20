Московский «Локомотив» гарантировал себе второе место в чемпионате России по футболу среди команд Премьер-лиги (РПЛ) и обеспечил квоту в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21 благодаря поражению «Краснодара» в матче со столичным «Динамо». Железнодорожники сыграют в главном еврокубке третий сезон подряд.

Бело-голубые одолели «Краснодар» со счетом 2:0 в отложенном гостевом матче 23-го тура РПЛ, перенесенном с 21 июня из-за обнаружения коронавируса у трех игроков московского клуба.

Забитыми мячами отметились Вячеслав Грулев (27′) и Жоаозиньо (90′), а вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов на 17-й минуте был удален с поля за фол последней надежды.

«Динамо» одержало третью победу подряд и закончит сезон на шестом месте в турнирной таблице, позволяющем принять участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона, если в финале Кубка России петербургский «Зенит» обыграет подмосковные «Химки».

🔥 «Локомотив» обеспечил себе место в групповом турнире Лиги чемпионов#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/pgFM5asnYC — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 19, 2020

«Краснодар» же лишился шансов потеснить «Локомотив» на втором месте турнирной таблицы, за тур до финиша подопечные Мурада Мусаева отстают от железнодорожников на пять очков. На два балла от «Краснодара» отстает московский ЦСКА.