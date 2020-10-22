Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с австрийским «Зальцбургом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча группы A, прошедшая в Зальцбурге, завершилась со счетом 2:2.

В составе «Локомотива» забили Эдер (19′) и Виталий Лисакович (75′). У хозяев отличились Доминик Собослаи (45′) и Златко Юнузович (50′).

Железнодорожники прервали серию из пяти поражений на групповом этапе главного еврокубка, два предыдущих сезона московская команда занимала последнее место в квартете.

«Я не могу быть довольным на сто процентов, — отметил после игры наставник «Локомотива» Марко Николич. — Мы хотели набрать три очка. Хорошо начали, контролировали игру первые 30-35 минут, дисциплинировано, забили гол. Но пропустили на последней минуте тайма. Этот гол поменял игру. Сыграли недисциплинированно. Я не помню, чтобы «Локомотив» пропускал со стандартов после моего прихода. Но и удар был сумасшедшим. После гола они обрели уверенность и пошла другая игра. Хотели набрать три очка, получилось одно. Двигаемся дальше».

Своим взглядом на результат поделился и форвард железнодорожников Федор Смолов.

Фьодор спикинг 🎤👏#ЛигаЧемпионов @fclokomotiv pic.twitter.com/jTJzLF19vT — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 21, 2020

В параллельном матче группы A немецкая «Бавария» в ранге действующего победителя турнира разгромила испанский «Атлетико» со счетом 4:0. Дубль сделал Кингсли Коман (28′, 72′), еще по голу забили Леон Горецка (41′) и Корентен Толиссо (66′).

Во втором туре 27 октября «Бавария» сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Атлетико» примет «Зальцбург».

Из других результатов дня нельзя не отметить гостевую победу донецкого «Шахтера» над мадридским «Реалом» со счетом 3:2, а также дебютный гол бывшего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту» в гостевом матче с датским «Миттьюлланном» (4:0). Россиянин вышел на замену на 80-й минуте, а девять минут спустя уже принимал поздравления от партнеров.

Среда зажгла 🔥 Довольны? 🙂#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/IpcSbPEUuc — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 21, 2020

Напомним, что впервые в истории Лиги чемпионов в групповую стадию еврокубка пробились три российские команды. Во вторник свой турнирный путь начали питерский «Зенит» и Краснодар».