В воскресенье в Екатеринбурге состоялся матч 1/2 финала розыгрыша Кубка России по футболу, в котором подмосковные «Химки» одержали победу над местным «Уралом» со счетом 3:1.

У победителей отличились Евгений Гапон (11′), Александр Трошечкин (36′) и Артем Полярус (37′). Гол престижа у хозяев поля провел Андрей Панюков (73′).

Напомним, что подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получил путевку в Российскую Премьер-лигу (РПЛ) на следующий сезон, однако может отказаться от повышения в классе по причине недостатка финансов.

Нельзя не отметить, что предыдущий официальный матч «Химок» датируется 15 марта, после этого команда два с половиной месяца провела на самоизоляции и начала тренироваться ближе к июню.

Гол Артёма Поляруса,0:3#ОлимпКубокРоссии #УралХимкиpic.twitter.com/IOg1EVuzUP — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 19, 2020

«Химки» сумели выйти в финал Кубка России во второй раз в своей истории. Впервые это произошло в сезоне-2004/05. Тогда в финале подмосковная команда проиграла столичному ЦСКА (0:1).

Нынешний соперник химчан по финалу определится в противостоянии питерского «Зенита» и московского «Спартака», который пройдет позднее в Северной столице и начнется в 18:30 по московскому времени. Финал национального кубка пройдет 25 июля на «Екатеринбург-Арене».