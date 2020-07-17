Подмосковный футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от участия в чемпионате Премьер-лиги в следующем сезоне, утверждает портал «Чемпионат» со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что официально об этом будет объявлено после полуфинала Кубка России с «Уралом», который запланирован на 19 июля в Екатеринбурге.

В досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки» заняли второе место и вместе с волгоградским «Ротором» получили право на повышение в классе. Однако позднее стало известно, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, подмосковный клуб может продолжить выступать в ФНЛ или даже опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием.

Если «Химки» откажутся от участия в розыгрыше РПЛ сезона-2020/21, то в ФНЛ из элиты вылетит лишь одна команда — «Оренбург». Печальной участи избежит занимающий 15-е место самарский клуб «Крылья Советов».

«Химки» основаны в 1997 году. За это время команда на протяжении трех сезонов, с 2007 по 2009 год, выступала в Премьер-лиге. Ее лучшим результатом в высшем дивизионе российского футбола стало девятое место в чемпионате страны 2007 года.

Добавим, что у «Ротора» также возникли проблемы с финансированием, которые поставили под сомнение возвращение команды в элиту после 16-летней паузы.