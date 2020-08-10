Футболисты московского «Динамо» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу визитеров.

В составе победителей отличились Клинтон Н’Жи (38′) и Сильвестр Игбун (59′). Две результативные передачи сделал Себастьян Шиманьски.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник бело-голубых Даниил Фомин.

«Динамо» впервые за шесть лет сумело начать чемпионат с победы. В августе 2014 года бело-голубые в первом туре разгромили дома «Ростов» (7:3).

Московский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей в Премьер-лиге с общим счетом 7:1. В конце прошлого сезона подопечные Кирилла Новикова победили «Крылья Советов» (2:0), «Уфу» (1:0), «Краснодар» (2:0) и уступили «Оренбургу» (0:1).

💥 Победа! Обыгрываем «Урал» на выезде со счетом 2:0 благодаря голам Клинтона Н'жи и Сильвестра Игбуна!#УралДинамо – 0:2 pic.twitter.com/DjeIBSYMqm — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 10, 2020

Во вторник «Зенит» сыграет против вернувшегося в элиту волгоградского «Ротора», а завершится тур матчем между «Рубином» и «Локомотивом».

В следующем туре 15 августа бело-голубые примут «Ротор», а «Урал» в тот же день сыграет в гостях с казанским «Рубином».