Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Армейцы провели быстрый гол, но затем сосредоточились на игре «вторым номером» не смогли удержать победный счет.

Встреча группы K на стадионе «Лавантталь» в Клагенфурте завершилась со счетом 1:1. В составе армейцев отличился аргентинский новичок Адольфо Гайч (5′), забивший первый мяч за российскую команду в официальном матче, а у хозяев пенальти реализовал Михаэль Линдль (42′).

У армейцев встречу пропустили защитник Марио Фернандес, результат теста на коронавирус у которого показал сомнительный результат, а также травмированные игроки обороны Георгий Щенников, Бруно Фукс и Кирилл Набабкин.

«Мы недовольны, хотели выиграть, — отметил наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. — Может, в какой-то мере злую шутку сыграл быстрый гол, начали играть ближе к своим воротам, чего делать не стоило. В первом тайме, в середине и в конце мы плохо выходили из-под прессинга. Во втором тайме стало лучше получаться, но, подходя к штрафной соперника, мы почти не имели моментов. Нам не хватало более качественной работы с мячом, хотя поле было не лучшего качества».

#ВМГ: Мы недовольны результатом, хотели выиграть https://t.co/tF0wcDdchb pic.twitter.com/P4vjRxs2KZ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 22, 2020

В параллельной встрече группы К нидерландский «Фейенорд» разошелся миром с хорватским «Динамо» (Загреб) — 0:0.

Во втором туре 29 октября ЦСКА, являющийся единственным представителем России на этом турнире, примет загребское «Динамо». Московское «Динамо» и «Ростов» не смогли преодолеть квалификационную стадию второго по значимости еврокубка.

Итоги 1-го тура в #ЛигаЕвропы Кто впечатлил больше всего? 🤔 pic.twitter.com/UOvIyqJULL — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 22, 2020

Армейцы принимают участие в групповой стадии Лиги Европы УЕФА второй год подряд. В прошлом сезоне команда Гончаренко с пятью очками заняла последнее место в группе. С учетом прошлого сезона ЦСКА не проигрывает в турнире четыре матча подряд.