Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили прокомментировал неэтичное поведение нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Сердара Азмуна после матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» (4:2), который обеспечил питерцам чемпионство.

Во время празднования в раздевалке оба футболиста, один из которых выходец из крайне религиозного и пуританского Ирана, на радостях сымитировали гомосексуальный половой акт. Позже гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что игроки показали, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России.

«Давайте смотреть на то, что эти люди сделали. В этом вся суть. Ведь наказания зависят от степени виновности… Но нельзя закрывать глаза и на поведение Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия. Мое мнение: в этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание», — цитирует Кавазашвили «Советский спорт».

Член комитета по этике внес предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего 19 июля полуфинала Кубка России против «Спартака» и оштрафовать каждого на 300 тысяч. Обращение будет рассматривать КДК РФС, за ним окончательное решение.

«Азмун и Дзюба — взрослые люди, которые, видимо, не соображают, что творят. А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают? Какое мнение о футболистах будет у родителей, которые только собираются отдавать детей в наш вид спорта?» — возмутился Кавазашвили.

Тем временем генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уже понес наказание за интимную параллель со «Спартаком» — комитет по этике оштрафовал его на 200 тысяч рублей.

Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи. Он признал, что шутка про «Спартак» была неудачной и извинился перед владельцем красно-белых Леонидом Федуном. Медведев также отметил, что пускать в раздевалку журналистов не стоило.