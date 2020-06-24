Главный тренер итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Джузеппе Якини и защитник команды Мартин Касерес получили дисквалификацию за богохульство, проявленное в матче возобновившегося после пандемии чемпионата страны против «Брешии» (1:1).

Во время матча 27-го тура Якини и Касерес на эмоциях позволили себе богохульные высказывания, что строжайше запрещено в итальянских лигах. По информации Football Italia, дисциплинарный комитет дисквалифицировал их на один и два матча соответственно.

Издание отмечает, что благодаря отсутствию зрителей на трибунах стали лучше слышны реплики участников матча, поэтому стоит ожидать увеличения числа дисквалификаций такого рода. Касерес произнес «кощунственную фразу», покидая поле, а Якини застали за богохульством у боковой линии.

В Италии тщательно следят за репликами футболистов на поле, пересматривая видеозаписи встреч. Кощунственные высказывания удается идентифицировать даже по губам игроков.

В частности, хавбек «Удинезе» Роландо Мандрагора был дисквалифицирован на один матч за то, что шепотом оскорбил Деву Марию и сравнил бога с собакой.

#UdineseSampdoria

Che campione Rolando #Mandragora! 😂 pic.twitter.com/9wtj2vjMmf — Ernesto Cipullo (@CipulloErnesto) August 26, 2018

«Фиорентина» идет на 13-м месте в турнирной таблице Серии А.