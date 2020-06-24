Известный в России бразильский футболист Вагнер Лав продолжит карьеру в казахстанском клубе «Кайрат». Об этом сам спортсмен сообщил в Instagram, отметив, что счастлив с новой командой.

«Кайрат» пока не объявлял о переходе, подробности соглашения также не сообщаются.

Ранее сообщалось о том, что 36-летний бразилец может присоединиться к московскому ЦСКА. Форвард ранее выступал за армейцев в период с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе столичной команды он трижды становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, а в сезоне-2004/05 — обладателем Кубка УЕФА. Вагнер — Он рекордсмен клуба по голам в чемпионатах России (85) и в еврокубках (30).

View this post on Instagram Muito feliz com o novo desafio 🟡⚫️ @f.c.kairat A post shared by Vagner Love (@oficialvagnerlove) on Jun 23, 2020 at 8:13am PDT

Бразилец прокомментировал срыв трансфера в армейский клуб, который по регламенту не смог бы заявить его на остаток сезона-2019/20.

«К сожалению, мы не договорились с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, богу виднее. Кто знает, может быть, у меня еще появится шанс сыграть за команду», — заявил Вагнер «Спорт-Экспрессу».

Последним клубом Вагнера был бразильский «Коринтианс», с которым он расторг контракт на прошлой неделе.

Ранее за «Кайрат» выступал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Чемпионат Казахстана в настоящее время прерван из-за пандемии коронавируса, после трех туров «Кайрат» идет вторым.