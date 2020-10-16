Полузащитник сборной России по футболу Алексей Ионов перешел из «Ростова» в «Краснодар». Как сообщает пресс-служба краснодарской команды, соглашение c 31-летним игроком рассчитано до мая 2023 года.

Ионов выступал за «Ростов» с 2017 года и с тех пор провел за клуб 87 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.

Полузащитник является воспитанником петербургского «Зенита», в составе которого становился чемпионом и обладателем кубка страны, дважды выигрывал Суперкубок России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА. Кроме того, Алексей играл за краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи», московское «Динамо» и столичный ЦСКА.

В составе сборной России Ионов провел 31 матч, забив четыре мяча.

⚡️⚡️ Алексей Ионов — игрок «Краснодара»! Футбольные клубы «Краснодар» и «Ростов» оформили трансфер Алексея Ионова. Атакующий полузащитник подписал с «быками» контракт до конца мая 2023 года. https://t.co/sN4bPkjI6K pic.twitter.com/dpipxkTNfx — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 15, 2020

Отметим, что «Ростов» в летнее трансферное окно также покинули Элдор Шомуродов (перешел в итальянский «Дженоа»), Евгений Чернов («Краснодар»), Бактияр Зайнутдинов (ЦСКА), Антон Салетрос («Сарпсборг»), Ивелин Попов («Сочи»), Видар Кьяртанссон («Волеренга»), Бьорн Сигурдарсон («Лиллестрем») и Саид Эззатолахи («Вайле»).

В аренду ушли еще семеро игроков, среди которых Константин Плиев («Уфа»), Константин Ковалев («Балтика»), Александр Смирнов («Оренбург»), Александр Саплинов («Ротор»), Данила Прошляков («Торпедо»), Данила Ведерников («Волгарь») и Дмитрий Чистяков («Зенит»).