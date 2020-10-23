В первом туре группового турнира Лиги Европы УЕФА вице-чемпион Шотландии «Рейнджерс» обыграл в бельгийском Льеже местный «Стандард» со счетом 2:0. В компенсированное время нападающий гостей Кемар Руф забил гол, приведший в восторг пользователей социальных сетей.

На третьей компенсированной минуте Руф, получив мяч вблизи своей штрафной, протащил его до центра поля, обыграл нескольких футболистов и нанес результативный удар по воротам соперника от центральной линии. Мяч, подобно ракете, пролетел порядка 50 метров и приземлился в сетке за спиной у вратаря.

Кемар Руф — 27-летний англичанин с ямайскими корнями. Он выступал за «Вест Бромвич», «Нортгемптон», «Челтнем», «Колчестер», «Оксфорд», «Лидс», а также исландский «Викингур» и бельгийский «Андерлехт». В составе «Рейнджерс» он проводит первый сезон.

Acá está el próximo Premio Puskas señores. No busquen más. Kemar Roofe para el Rangers. pic.twitter.com/ZHHeK8Azbv — Rangers 🇦🇷🐻 (@rangers_arg) October 22, 2020

По расчетам британской компании спортивной аналитики Opta Sports, этот гол стал самым дальним в истории турнира. Форвард находился в 54,6 ярдах от ворот «Стандарда», когда наносил удар.

54.6 — Kemar Roofe's goal for Rangers against Standard Liège was scored from a distance of 54.6 yards, the furthest distance ever for a goal scored in the UEFA Europa League. Spectacular. #UEL pic.twitter.com/71qN1QUtdq — OptaJoe (@OptaJoe) October 22, 2020

В одной группе с «Рейнджерс» из Глазго выступают польский «Лех» и португальская «Бенфика». В прошлом сезоне Лиги Европы шотландцы дошли до 1/8 финала, где уступили немецкому «Байеру».