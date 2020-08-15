Футболист английского «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхолт подвергся оскорблениям на почве дискриминации и расизма в социальных сетях.

Ван Анхолт на своей странице Twitter опубликовал снимок экрана своего телефона с расистским сообщением, которое ему отправили через Instagram.

«Это не про меня… Я полон любви и счастлив в своей жизни, чтобы не позволять подобным вещам расстраивать меня, но на самом деле это не так, и я на стороне тех людей, которые не могут себя защитить и имеют дело с таким каждый день. Социальные сети, вы несете за это ответственность. Instagram, разберитесь уже с этим, потому что мы устали и нас тошнит от этого», — написал ван Анхолт.

Ранее другой игрок «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа сообщал, что ему отправляли угрозы расистского характера. По словам Заа, темнокожие игроки все чаще стали отказываться от социальных сетей из-за большого количества оскорблений.