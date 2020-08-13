Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов был ограблен во время пребывания в Барселоне. C россиянина сняли часы, стоимость которых оценивается в 300 тысяч евро, утверждает испанское издание El Caso.

По данным источника, инцидент произошел 19 июля после гостевого матча «Сельты», за которую Федор выступал на правах аренды, с каталонским «Эспаньолом» (0:0) в заключительном туре чемпионата Испании.

Во время прогулки футболиста с друзьями в районе Олимпийского порта Барселоны у одного из ночных клубов компанию окружила группа молодых людей, которой приглянулись дорогие часы россиянина. В итоге футболист лишился роскошного аксессуара и подал соответствующее заявление в полицию.

Salió a pasear por Barcelona y un grupo de jóvenes le robó un reloj por valor de unos 300.000 euros https://t.co/QMvWhk4iL1 — ElCaso.com (@elcasocom) August 12, 2020

В тот вечер компанию нападающему составили не менее известные российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов, о чем свидетельствует их совместное фото из Барселоны.

https://www.instagram.com/p/CC1HeVDn4sZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Издание отмечает, что в этом районе города давно орудует организованная банда «часовщиков» из граждан Северной Африки, которая получает заказы на конкретные модели. Зачастую грабители даже не представляют реальной стоимости своих трофеев.

Напомним, что 30-летний Смолов вернулся в «Локомотив» после 14 матчей за клуб из Виго, которые он провел на правах аренды. В испанский период своей карьеры он забил по мячу «Реалу» и «Барселоне».