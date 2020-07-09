Футболист петербургского «Зенита» попал в скандал после того, как в сети появилось видео, как в раздевалке во время празднования чемпионского титула клуба он имитирует секс с одноклубником Сердаром Азмуном. Комментатор и журналист Михаил Моссаковский выложил в своем Twitter короткое видео, в котором Дзюба разъяснил, что это такое было.

«Налаживали международные связи с Ираном 1:0», — ответил, смеясь, Дзюба. Комментаторы же отметили, что Дзюбе, судя по всему, нисколько не стыдно за свой поступок.

Международные связи) pic.twitter.com/ApWZgCwDyw — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) July 8, 2020

После данного инцидента возник другой – гендиректор «Зенита» Александр Медведев предположил, что вся эта ситуация может быть как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем в Кубке России с московским «Спартаком». «Спартак» в ответ на это направил жалобу в комиссию этики РФС и подчеркнул, что аналогия является неуместной.