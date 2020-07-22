Футболист «Бреста» Ронаэль Пьер-Габриэль получил телесные повреждения в результате нападения, его машина была сожжена, сообщается на сайте французского клуба.

Отмечается, что автомобиль 22-летнего французского защитника был полностью уничтожен. Пьер-Габриэль перешел в «Брест» из немецкого «Майнца» на правах аренды в середине июля.

«К сожалению, подобный инцидент произошел с человеком, который прибыл в Финистер (департамент региона Бретань) всего две недели назад. Это официальное сообщение будет единственным от «Бреста» по этому вопросу. Клуб теперь позволит работать властям, чтобы пролить свет на этот инцидент. На самом деле, в таком спокойном городе, как наш, это не должно стать нормой», — говорится в сообщении.