Капитан питерского «Зенита» и национальной сборной России по футболу Артем Дзюба в воскресенье проедет парный выставочный матч в рамках теннисного турнира St. Petersburg Open, который стартовал в Северной столице 12 октября.

Об этом заявил ТАСС генеральный директор теннисного турнира в Санкт-Петербурге и местного клуба «Зенит» Александр Медведев.

Партнершей Дзюбы будет известная в недалеком прошлом отечественная теннисистка Динара Сафина, а противостоять дуэту хозяев будут хорватская экс-теннисистка Ива Майоли и ее соотечественник — защитник футбольной сборной Хорватии и питерского «Зенита» Деян Ловрен.

«В субботу всех приглашаю и на футбол, домашний матч «Зенита», и на теннис, который проходит в нескольких метрах от футбольной арены. А в воскресенье пройдет теннисный матч сборных России и Хорватии», — заявил агентству Медведев.

WHO WILL BE THE WINNER OF ST.PETERSBURG OPEN 2020? 🔥#formulatx #tennis #spbopen pic.twitter.com/Vonw8n5rqX — ATP ST. PETERSBURG OPEN 2020 (@Formula_TX) October 12, 2020

«Зенит», опережающий московский «Спартак» в турнирной таблице Российской Премьер-лиги по дополнительным показателям, в субботу в рамках 11-го тура примет на своем поле клуб «Сочи».