Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин, отбывший тюремный срок за резонансные драки в центре Москвы, в интервью YouTube-каналу Peopletalk рассказал о ненависти и зависти россиян к тем, кто успешен и зарабатывает много денег.

По мнению 29-летнего футболиста, он обладает более европейский менталитетом, нежели большинство сограждан. По непонятным для Александра причинам, «народ» не испытывает перед ним должного восхищения, не уважает его за успешность и благосостояние.

«У нас вообще не любят хороших. Я смотрю на Абрамовича, у него три лодки по 200 метров. Я смотрю на него и им восхищаюсь. Неважно, где он заработал эти деньги, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело пришлось и он много работал», — заявил Кокорин.

Кокорин также отметил, что у россиян сложился неправильный стереотип, будто зарплаты футболистов формируются из их налогов.

«Народ почему-то сильно думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы: «Мы вот платим налоги, а с них ребятам платят такие зарплаты». Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Это стереотип, который сложился изначально, что мы содержимся на их деньги», — сказал спортсмен.

Говоря о своих доходах, Александр выразил уверенность, что они адекватно отражают уровень его таланта.

«Взять того же Неймара — крупных суперзвезд беру — он получает 40 млн евро. Это 3 млн евро в месяц. Никто не говорит, что мы на его уровне, или близко к тому, поэтому мы и получаем в 10 раз меньше», — подчеркнул Кокорин.

В том же интервью форвард признался, что зарекся употреблять алкоголь в компании своего друга-футболиста Павла Мамаева, вместе с которым он угодил за решетку. Кокорин подчеркнул, что его товарищ вообще отказался от употребления спиртного.

Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли осенью 2019 года. В них пострадали водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, а также глава департамента Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Спортсмены были признаны виновными по уголовному делу о хулиганстве и лишены свободы.