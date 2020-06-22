Первый постпандемийный футбольный тур выдался жарким во всех отношениях, но центральным его событием стал вовсе не матч лидера первенства «Зенита» на поле ЦСКА, а встреча середняка из Сочи, надругавшегося над мужичками из Ростова-на-Дону. В связи с этим гостем нашей постоянной рубрики, созданной «» совместно с Объединением отечественных тренеров, стал знаменитый футболист Ансар Аюпов, последние годы посвятивший именно работе с молодежью.

— Ансар Максутович, пожалуй, самым заметным событием постпандемийного тура в нашем футболе стала игра «Ростова» в Сочи. Нужно было вообще проводить этот матч? Справедливы ли упреки в адрес сочинцев, отказавшихся от переноса матча?

— Именно эта тема стала самой обсуждаемой в футбольном сообществе. Считаю, что претензий к самим футболистам и руководителям клубов быть не может. Есть организатор соревнования — Российская премьер-лига, есть Российский футбольный союз, которые и должны были сказать свое веское слово в разрешении этой проблемы. Почему принимать решение должны были участники матча? Футбол — не базар, на котором можно торговаться. Есть регламент, которому необходимо следовать. Был же уже перенесенный матч «Оренбурга» и «Сочи», игроки которого заболели еще до коронавирусных времен…

— Но владельцы «Оренбурга» и «Сочи» — финансовые партнеры и, возможно, друзья. Им проще договориться.

— Понимаю, о чем вы говорите, но ведь тот матч был перенесен. Ни о каком карантине в той ситуации речи не было, но почему в той ситуации «Сочи» не отправили на игру молодежь? Решение крайне странное.

— «Краснодар» в свою очередь согласился на перенос игры с «Динамо», в котором тоже есть заболевшие коронавирусом. Но как динамовцы теперь будут играть с ЦСКА в следующем туре, ведь больше окон в календаре нет?

— И не факт, что еще не появится третья команда, в которой возникнут подобные проблемы, ведь заболеть может каждый. Возможно, чемпионат вовсе не стоило доигрывать, раз невозможно предугадать, как будет развиваться коронавирусная ситуация.

— Голкипер ростовчан Денис Попов, пропустивший 10 мячей, был признан лучшим игроком матча. По делу? Вас как футбольного человека это не смущает?

— Ростовские мальчишки — молодцы. Не стушевались, гол забили на первой же минуте. Не уверен, что игроки «Сочи» полностью выложились в этом матче, но, раз уж вышли на поле, что же им — не забивать? Ростовские пацаны в каких-то моментах играли даже по-детски. Пока были силенки. Для них это память на всю жизнь. В том числе и для вратаря Дениса Попова.

— И мы это запомним надолго. Вы последние годы работаете с молодежью и знаете этот футбол. Гости забили уже на 50-й секунде. Не возникло в тот момент ощущения, что чудо возможно?

— Не было никакого шанса. Не стану скрывать — порадовался за мальчишек, даже закричал, когда они открыли счет, но иллюзий лишних точно не питал. И ведь какой гол забили породистый! И отбор был хорош, и действия Данилы Хромова в штрафной, и удар Романа Романова, отправившего мяч в самый угол ворот Сослана Джанаева. Это было красиво. Но даже в этот момент у меня не было сомнений относительно победителя этой встречи.

— В Самаре встречались занимавшие последние места в турнирной таблице «Крылья Советов» и «Ахмат». Хозяева здорово смотрелись в первом тайме, но затем пропустили 4 гола…

— «Крылья» так здорово начали и даже забили быстрый гол: уже на 5-й минуте счет открыл защитник Тарас Бурлак, оказавшийся в нужном месте после подачи углового. Но во второй половине встречи «Ахмат» словно прорвало. Команда из Грозного, являющаяся одним из аутсайдеров в плане забитых мячей в премьер-лиге, продемонстрировала выдающуюся результативность. Сначала после попадания в штангу Глушакова забил Ильин, потом уже сам Денис вывел «Ахмат» вперед. И ведь в первом тайме была абсолютно равная игра, никто не ждал много голов. А во второй половине встречи сложилось впечатление, что самарцы сдали физически, просто встали. «Ахмат» переиграл их полностью и взял очень нужные в борьбе за выживание очки. Смотрю на календарь «Крыльев Советов» в последних турах, в которых им встречаться сплошь с лидерами чемпионата и в большинстве случаев на выезде, и понимаю, что на финише самарцам будет очень тяжко.

— Волевую победу одержал в Екатеринбурге «Рубин». Все по делу?

— И в этом матче хозяева забили быстрый гол, начали очень активно, и ничто не говорило о том, что все может закончится их поражением. Но, забив гол, «рал» отдал инициативу сопернику, чем казанцы и воспользовались. Индивидуальные действия Хвичи Квацхелия, забившего изумительный мяч и организовавшего гол Солтмурада Бакаева, переломили ход встречи. Во втором тайме уже команда Леонида Слуцкого смотрелась интересней.

— «Спартак» к 90-й минуте вел 3:0, но пропустил в компенсированное время 2 гола. Казалось бы, что выиграли за явным преимуществом, но по игре ли?

— Туляки — традиционно неудобный для москвичей соперник, но именно в этом матче красно-белые мне очень понравились. Давно не видел такой «Спартак», который, на мой взгляд, провел один из лучших матчей в сезоне. Команда Доменико Тедеско здорово действовала в обороне, отлично выбегала в контратаки, все действия были слаженными. Да, при счете 3:0 спартаковцы решили, что все закончено, и уверовали в победу. Да, пропустили 2 мяча в компенсированное время, что несколько смазало общее впечатление, но свои 3 очка заслуженно получили. У «Спартака» было не много моментов, но все, что создали у ворот соперника, они превратили в голы.

— А вам этот матч не напомнил первую игру красно-белых под руководством Тедеско, в которой был крупно обыгран «Локомотив»?

— Не стал бы здесь проводить параллели. Не думаю, что тогда в Черкизове «Спартак» осознанно играл вторым номером, а сейчас в Туле москвичи отдали инициативу «Арсеналу». Тедеско уже не первый день в команде. Становится видно, в какой футбол он хочет играть.

— Есть ли смысл «Спартаку» стремиться догнать ЦСКА или единственный шанс красно-белых на еврокубки — победа в Кубке России, на котором и следует сконцентрировать внимание?

— Думаю, что надо играть на победу в каждом матче, не принося какой-то из турниров в жертву. Скамейка запасных позволяет красно-белым сражаться на два фронта.

— «Зенит» крупно обыграл в Москве ЦСКА. Питер не остановить?

— «Зенит» показал чемпионскую игру. Оборона ЦСКА не нашла что противопоставить нападению сине-бело-голубых. Дзюба, Малком и Азмун делали все, что хотели. Фернандеса и Влашича перекрыли, не позволив тем организовывать атаки красно-синих. Несомненно, сыграл свою роль и быстрый гол, который Иванович забил уже на второй минуте, а когда команды уходили на перерыв при счете 0:3, все уже было понятно. Во второй половине встречи «Зенит» уже играл по счету, стараясь сберечь силы, и довел дело до закономерной победы.

— После этих 0:4 вновь заговорили о возможном увольнение Виктора Ганчаренко. Можно ли в данной ситуации требовать от наставника ЦСКА большего?

— Рулевому ЦСКА не позавидуешь. Мне неизвестно, как команда работала во время вынужденного перерыва, но в игре с «Зенитом» были такие моменты, когда казалось, что москвичи опустили руки. Было ощущение, что армейцы обречены. Возможно, физически оказались не готовы.

— Да и молодость многих игроков ЦСКА не способствует проявлению характера.

— И с этим не поспоришь. «Зенит» катком проехался по ЦСКА, показав, что и класс игроков у него выше, и уровень игры на более высоком уровне.

— «Локомотив» довольно предсказуемо обыграл на своем поле «Оренбург», пусть и со скромным счетом. Как вам игра «Локо» и сможет ли команда сохранить за собой вторую лигочемпионскую строчку?

— Ничего нового в игре команды я пока не увидел. Это тот же футбол, в который «железнодорожники» играли при Семине. Думаю, на этом багаже команда и докатит до конца сезона. За вторую строчку в турнирной таблице красно-зеленые должны сражаться однозначно. Если первое место, что не вызывает у меня никаких сомнений, останется за «Зенитом», то за вторую путевку в Лигу чемпионов «Локомотив» обязательно поборется. Если бы не удаление Рифата Жемалетдинова еще в первом тайме, не забитый Эдером пенальти и еще масса упущенных моментов, то счет должен был бы быть более крупным. Но игру москвичи продемонстрировали качественную. Если бы добавить в основную обойму еще и Антона Миранчука, то все будет замечательно.