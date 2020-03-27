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Футбольный клуб «Барселона» сократил зарплату игрокам и персоналу

04:24 27/03/2020

Футбольный клуб «Барселона» принял решение сократить зарплату игрокам и персоналу клуба на время пандемии коронавируса, сообщает «Газета.Ru».

Решение о сокращении зарплаты было принято на совете директоров команды вечером 26 марта. Заседание прошло в дистанционном формате. При этом, как заявили в клубе, решение совета директоров не идет вразрез с испанским законодательством.

Из-за приостановки футбольных чемпионатов по всей Европе из-за коронавируса клубы терпят многомиллионные убытки. Меры по сокращению зарплат являются вынужденными.

Ранее стало известно, что самый высокооплачиваемый футболист «Барселоны» Лионель Месси согласился на временное сокращение зарплаты. Тем не менее, сообщается, что не все футболисты каталонской команды согласились с решением совета директоров.



