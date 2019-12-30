СПОРТ

Футбольные сборные России и Польши сыграют товарищеский матч в Варшаве

20:22 30/12/2019

Летом 2020 года в Варшаве состоится товарищеский матч между футбольными сборными Польши и России. Это следует из графика игр российской сборной в новом году, опубликованного на сайте РФС, передает «МИР 24».

В рамках подготовки к чемпионату Европы сборная России проведет контрольные матчи с командами Швеции (28 марта на выезде), Молдовы (31 марта на выезде), Польши (2 июня на выезде) и Сербии (6 июня на своем поле).

Напомним, сборная России на групповом этапе Евро-2020 встретится с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Игры с бельгийцами и финнами пройдут в Санкт-Петербурге, с датчанами – в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что церемония открытия матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет на Дворцовой площади.



