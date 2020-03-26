СПОРТ

Футбольного фаната обязали выплатить «Зениту» более 600 тысяч рублей

05:05 26/03/2020

Суд встал на сторону питерского футбольного клуба «Зенит» в споре с болельщиком. С несдержанного фаната взыщут 687 тысяч рублей в пользу команды, сообщает ТАСС.

Боровичский районный суд Новгородской области принял решение о взыскании с болельщика Ары Саакяна 687 706 рублей. Также виновный обязан оплатить судебную пошлину в размере 10 тысяч рублей.

Эта сумма является возмещением за то, что Саакян зимой прошлого года выбежал на поле. Инцидент произошел 21 февраля 2019 года во время матча 1/16 финала Лиги Европы, где «Зенит» сражался против турецкого «Фенербахче». Появление поклонника санкт-петербургского клуба повлекло за собой штраф от Союза европейских футбольных ассоциаций в размере 10 тысяч евро.

В начале марта в Москве у футбольных фанатов проводились обыски в связи с массовой потасовкой в метро. Драка произошла 29 февраля на станции метро «Маяковская» между болельщиками «Спартака» и «Динамо» перед матчем этих двух команд. А на днях фанаты красно-белых, наоборот, отличились заботой о пожилых любителях спорта.



