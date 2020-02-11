СПОРТ

Футбольного арбитра отстранили от соревнований за «шотландский поцелуй»

17:34 11/02/2020

Глава полиции итальянского города Мачерата впервые отстранил местного футбольного арбитра от посещения любых матчей после скандала с ударом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике государственной полиции Италии.

Инцидент произошел в феврале 2019 года во время матча футбольных любительских команд «Борго-Мольяно» и «Монтонноне». После окончания игры недалеко от раздевалки у арбитра ссора с вратарем «Борго-Мольяно», которого он удалил с поля.

Арбитр ударил игрока головой в лицо – «шотландский поцелуй». Вратаря доставили в больницу, а через несколько дней выписали.

В полиции подчеркнули, что поведение судьи противоречит принципам, направленным на борьбу с насилием на спортивных соревнованиях и профессии арбитра в целом.

Футбольного арбитра отстранили на год от посещения всех спортивных сооружений во время проведения матчей на территории Италии.



