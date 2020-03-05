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Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку на матче Кубка России

00:40 05/03/2020

Игроки футбольных клубов «Спартак» и ЦСКА устроили потасовку во время четвертьфинального матча Кубка России по футболу, сообщает РИА «Новости».

Встреча проходила на московском стадионе «Спартака» в Тушино. Завершив первый тайм, игроки по свистку судьи отправились в свои раздевалки на перерыв. Они должны были пройти по туннелю, который ведет в помещения под трибуной. Однако в этот момент произошла драка, в которой участвовали по два-три игрока обоих клубов. Их быстро разняли, после чего футболисты наконец-то отправились в раздевалки.

В итоге матч завершился в пользу «Спартака» со счетом 3:2. Команда вышла в полуфинал Кубка России по футболу, где сразится с петербургским «Зенитом». Голы «Спартаку» забили Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе. А окончательный победный удар совершил Джордан Ларссон в дополнительное время.

Напомним, «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл клуб «Ахмат» из Грозного со счетом 2:1. Победу «Зениту» принесли Эмилиано Ригони на 78-й минуте и Юрий Жирков – на 97-й минуте.



