СПОРТ
Футболисты питерского «Зенита» приготовят блюда в прямом эфире соцсети
13:48 26/03/2020
Футболисты петербургского клуба «Зенит» запустят кулинарное шоу под названием «Домашняя заготовка». Выпуски в прямом эфире покажут в Instagram-аккаунте клуба, сообщает портал «Невские новости». Готовит спортсмены будут под руководством шеф-поваров города.
Все желающие могут присоединиться к футболистам онлайн и включить эфир, заранее приготовив посуду и продукты.
В анонсе каждого выпуска в соцсети будет указан список блюд и необходимых ингредиентов. Первый выпуск шоу в Instagram стартует 26 марта. В эфире приготовят блюда Александр Васютин и шеф-повар Рома Редман.
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Друзья, мы запускаем новое шоу в клубном Инстаграме — «Домашняя заготовка» 😉 Идея простая: в прямом эфире @zenit_spb игроки сине-бело-голубых будут готовить изысканные блюда под чутким руководством звездных шеф-поваров Петербурга. Присоединиться к ним сможет любой желающий — для этого достаточно заранее приготовить необходимую кухонную утварь и продукты (полный список всегда будет ждать вас в анонсе) и включить прямой эфир в нужное время. Мы будем рады, если вы опубликуете в социальных сетях фотографии блюд, которые получились, с хэштегом #ДомашняяЗаготовка. Гости первого выпуска: Александр Васютин и шеф-повар Рома Редман @roma_redman. Футболист будет готовить у себя дома, а шеф-повар — на кухне кулинарного салона «Гурман» @salon.gurman. Ждём вас в прямом эфире 26 марта в 14:00. Наша первая «Домашняя заготовка» — «Бефстроганов с пюре и битыми огурцами».