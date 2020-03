View this post on Instagram

Друзья, мы запускаем новое шоу в клубном Инстаграме — «Домашняя заготовка» 😉 Идея простая: в прямом эфире @zenit_spb игроки сине-бело-голубых будут готовить изысканные блюда под чутким руководством звездных шеф-поваров Петербурга. Присоединиться к ним сможет любой желающий — для этого достаточно заранее приготовить необходимую кухонную утварь и продукты (полный список всегда будет ждать вас в анонсе) и включить прямой эфир в нужное время. Мы будем рады, если вы опубликуете в социальных сетях фотографии блюд, которые получились, с хэштегом #ДомашняяЗаготовка. Гости первого выпуска: Александр Васютин и шеф-повар Рома Редман @roma_redman. Футболист будет готовить у себя дома, а шеф-повар — на кухне кулинарного салона «Гурман» @salon.gurman. Ждём вас в прямом эфире 26 марта в 14:00. Наша первая «Домашняя заготовка» — «Бефстроганов с пюре и битыми огурцами».