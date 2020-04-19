СПОРТ

Футболисты клуба «Ухань» спустя более трех месяцев вернулись в город

15:37 19/04/2020

Футболисты китайского клуба «Ухань» воссоединились с родными после белее чем трехмесячной разлуки. Спортсмены вернулись в одноименный город, сообщает AFP.

Из-за вспышки коронавируса они вынуждены были покинуть город 2 января. До 16 марта футболисты находились в Испании. Потом они прилетели Китай, в Шеньчжень. Только посте того, как ситуация в Ухане стабилизировалась, спортсменам разрешили вернуться в город. На железнодорожной станции их встретили десятки болельщиков.

«Игроки воссоединились со своими семьями после более чем трехмесячной разлуки. Команда благодарит семьи за их поддержку и понимание», – отметили в пресс-службе клуба. Предполагается, что уже 22 апреля футболисты приступят к тренировкам.

View this post on Instagram 武汉卓尔队归“家”，短暂调整再备战 Welcome home. #Wuhan #WuhanZall #WuhanZallFC #csl #chinasuperleague #chinesesuperleague #武汉卓尔 #因为有你卓尔不凡 A post shared by WuhanZall F.C. (@wuhanzallfc) on Apr 18, 2020 at 8:40am PDT



