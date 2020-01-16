СПОРТ

Футболистов из ЕАЭС не будут считать легионерами в России

22:09 16/01/2020

Министерство спорта России издало приказ, согласно которому футболистов из стран Евразийского экономического союза не будут считать легионерами в состязаниях, проходящих на территории России. Документ вступает в силу с 1 июля 2020 года, согласно публикации на интернет-портале правовой информации.

Документ подписал прежний министр спорта Павел Колобков, ушедший в отставку вместе с остальными министрами вчера. Напомним, что в ЕАЭС включены Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Вопрос лимита легионеров (футболистов, не являющихся гражданами страны, но играющих в национальном чемпионате этого государства) активно обсуждается несколько последних лет. Эксперты считают, что игроки-иностранцы нужны России. С будущего сезона 2020-2021 лимит изменится и станет «8+17» – за клуб смогут играть только восемь легионеров.



